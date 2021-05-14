В Ленинградской области в "Ночь музеев" пройдет более ста мероприятий. Специальные программы подготовили музей-усадьба "Приютино" во Всеволожске, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске, музей "Кобона: Дорога Жизни" в деревне Кобона, Музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей. Для посетителей распахнет двери музей "А.В. Суворов в Новой Ладоге", Лодейнопольский историко-краеведческий музей, Подпорожский историко-краеведческий музей, Пикалевский краеведческий музей, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, Киришский историко-краеведческий музей, Музей истории города Волхова.

По информации пресс-службы правительства Калининградской области, акция "Музейная ночь — 2021" в Калининграде будет посвящена 75-летию региона: все музеи объединены темой "Ступени времени". В рамках единого билета жители и гости города могут 14 мая посетить шесть площадок: Музей янтаря, Историко-художественный музей, Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей изобразительных искусств и Фридландские ворота. "Музейная ночь — 2021" пройдет в Калининградском зоопарке, новой калининградской синагоге и музеях области.

Также в рамках акции организаторы и музеи подготовили спецпроекты. Так, Музей янтаря проводит четвертый велоквест "Межмузейная гонка". Основными местами для размещения заданий станут локации, связанные с космосом. Фридландские ворота приглашают присоединиться к проекту "Музейный трамвай", чтобы совершить обзорную экскурсию по вечернему Калининграду на ретро-трамвае "Дюваг" 1963 года выпуска. На площадке перед Историко-художественным музеем разместится коллекция роскошных автомобилей из прошлого.

В Мурманске основными площадками проведения Ночи музеев станут областные краеведческий и художественный музеи. Как сообщается на сайте краеведческого музея, в хранилище пройдет мастер-класс по крутке казачьей шашкой, игра в лазертаг, встреча с историческими реконструкторами. Также состоится показ трех отечественных картин из коллекции международного кинофестиваля "Северный характер" и пяти фильмов финского режиссера Арту Ньюмана.

В художественном музее будет представлена разнообразная музыкальная программа, включающая выступление хоррор-панк группы, сообщается на сайте учреждения. Также посетители музея смогут увидеть фокусы в исполнении мурманского иллюзиониста, изделия местных ремесленников и художников, заглянуть в хранилище.

В Национальном музее Коми выступят барабанщики и танцоры разных направлений, посетителей удивит граффити-инсталляция "Илля Вась в кoсмoсе" и исторический аттракцион "Колесо обозрения", сообщается на сайте музея. В выставочном зале состоится путешествие в прошлое при помощи современных 3D-технологий от гостей из Ставрополя. Там покажут красоту деревенских домов и прайд удорских львов. В отделе истории реконструкторы проведут мастер-класс "Вооружение средневекового воина". Здесь же можно будет поучаствовать в песочной анимации и квесте. "Космическое путешествие по крестьянскому дому" организуют в отделе этнографии. Финалом действа станет акция "Обними музей!".

15 мая музеи и выставочные залы Петрозаводска и районов Карелии предложат посетителям мероприятия не только в музейных залах, но и в виртуальном пространстве, сообщает пресс-служба регионального минкульта. В Национальном музее Карелии пройдет ночная лекция-экскурсия на тему "Неподвижность? Тайна памятника Петру I". Музей изобразительных искусств предложит своим гостям сеансы в интерактивном кинотеатре и онлайн-квест "В поисках света", созданный на основе эпоса "Калевала". Впервые в акции "Ночь музеев" примет участие музей Карельского фронта в Беломорске. Его сотрудники проведут военно-историческую игру "Фронтовыми дорогами" и авторские экскурсии.

В Вологде в рамках акции "Ночь музеев" в Софийском соборе, самом древнем сохранившемся каменном сооружении на территории города, состоятся концерты хоровой академической капеллы. Вологодский государственный музей-заповедник в своих отделах и филиалах предложит посетителям мастер-классы, музейные фильмы, игровые зоны, познавательные интерактивные площадки, сообщает учреждение. Так, например, в художественном отделе будут проводиться занятия с мастерами народных промыслов, а в Музее кружева можно будет принять участие в мастер-классах по кружевоплетению.

Гости Вологодской областной картинной галереи, как сообщает пресс-служба учреждения культуры, смогут поучаствовать в интерактивной программе по выставке художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова с мастер-классом "Что такое фенакистископ".

В музее изобразительных искусств в Архангельске вниманию публики представят старинную икону "Преподобные Варлаам Пустынский и Иоасаф, царевич индийский" 1722 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Вельском краеведческом музее откроются интерактивные площадки, гостей познакомят с историей почты, телевидения, телефонной и радиосвязи, состоятся мастер-классы и викторина, желающие смогут попробовать себя в роли диктора. В Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее посетители окунутся в атмосферу праздничной народной культуры, узнают, как варили традиционные напитки Каргополья, отведают один из них. В Няндоме, в зале истории краеведческого центра "Дом Няна", организуют музыкальную гостиную. Посетителей познакомят с музыкальной техникой разных эпох: звучание патефона, радиолы, музыкального комбайна, магнитофона, видеомагнитофона, активной акустической системы. Музей деревянного зодчества "Малые Корелы" предложит познакомиться с технологией плетения корзин из ивового прута.

Программа новгородской "Ночи музеев" пройдет на восьми площадках, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для посещения будут открыты Главное здание музея (здание Присутственных мест), Владычная (Грановитая) палата, Музей изобразительных искусств, Звонница Софийского собора, Мастерская А. П. и В. Б. Грековых, Детский музейный центр. По центру Кремля будет ходить электромобиль с экскурсией "Путешествие во времени". Во Владычной палате каждый час царский стольник Порфений будет рассказывать байки о празднествах и тайнах погребов средневековой Руси. Театрализованная экскурсия "1570. На пиру быть да живым остаться" перенесет во времена Иоанна Грозного. На Звоннице Софийского собора пройдут мастер-классы фотохудожников Анны и Владимира Щелкановых. Участники поднимутся на древний памятник архитектуры и оттуда запечатлеют под руководством мастеров ночной город.

По информации пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа, "Ночь музеев" пройдет в Музейном объединении НАО. Программа "Ночи музеев" развернется на нескольких локациях — в Ненецком краеведческом музее, музее-заповеднике "Пустозерск" и улице между ними.