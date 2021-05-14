"С 31 мая "Белавиа" начнет выполнять прямые рейсы в еще один российский город — Уфу. Ранее в этом месяце авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару", — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Уфа на данный момент станет десятым регулярным маршрутом авиаперевозчика в Россию.

"Белавиа" будет летать по маршруту Минск-Уфа-Минск один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск назначен на 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа — в 04.55. Обратный рейс планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

"Российские маршруты всегда пользовались большой популярностью у белорусов и транзитных пассажиров. Поэтому восстанавливать и расширять нашу карту полетов в этом направлении — одна из приоритетных задач сейчас. Мы рады, что есть хоть какой-то прогресс: в начале мая "Белавиа" уже запустила два рейса в Россию — в Екатеринбург и Самару. Сейчас вот — Минск-Уфа-Минск. Надеемся, что в скором времени мы порадуем вас другими хорошими новостями. Пандемия все еще не покинула нас, но мир учится заново строить коммуникацию. И кажется, это получается", — прокомментировал открытие рейса генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Дорога в одну сторону займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны — от 183 евро.