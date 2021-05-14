С этого дня и до середины сентября запланировано множество мероприятий. Фестивальный сезон вместит в себя и концерты коллективов Рязанской филармонии, и спектакли драмтеатра, и фестивали на все вкусы и направления, и кинотеатр под открытым небом, и лекции с мастер-классами, и фотовыставки, и многое-многое другое.

В частности, в день открытия фестиваля "Лето в парке" будет работать крафт-ярмарка рязанских умельцев, пройдут мастер-классы, на которых они поделятся своим мастерством со всеми желающими. Музыкальной темой фестиваля станет концерт "Живая музыка экрана" от камерного ансамбля рязанской филармонии "Солисты Рязани".

Кроме того, в этот же день стартует второй парковый сезон "Фестиваля музыки для души", проводимый МБУК "Арт-центр" и Рязанской областной филармонией.

Участниками фестиваля станут: квартет русских инструментов "Парафраз", заслуженная артистка России Лариса Голикова, камерный ансамбль "Солисты Рязани", дипломант всероссийского конкурса Елена Браткова (сопрано), мужской песенно-инструментальный ансамбль "Братцы-Рязанцы", трио баянистов "Ostinato".

"Все мероприятия фестиваля будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологических норм. При посещении фестиваля необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", — отмечает пресс-служба.