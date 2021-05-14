"В рамках национального проекта "Культура" экзотариум закупил оборудование для реализации проекта "Виртуальный зоопарк". Приобретены камеры, штативы, осветительные приборы и оборудование для видеомонтажа. Современные технологии позволят каждому посетить экзотариум, не выходя из дома", — говорится в сообщении.

В частности, новое оборудование позволит понаблюдать за животными, ведущими сумеречный и ночной образ жизни. А с помощью новых экшн-камер экзотариум запустит детский проект "Зооакадемия онлайн" для детей и их родителей.

Также у экзотариума появится своя студия, в которой гости — сотрудники и приглашённые эксперты будут обсуждать злободневные вопросы.

Кроме того, экскурсоводы готовят материал для проведения частных и коллективных онлайн-экскурсий.

Уже сейчас на официальном youtube-канале зоопарка и в группе вконтакте можно увидеть серию программ "Красная книга Тульской области" и "Хвостатая сказка".

Как сообщалось, в декабре 2018 года Тульский областной зооэкзотариум, один из крупнейших в России зоопарков рептилий, открыл экспозицию в новом здании в Центральном парке Тулы. Экспозиционные площади увеличены более чем в шесть раз — до 970 кв. м. В новой экспозиции — более 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум — двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей.

При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.

Тульский областной зооэкзотариум — один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.