Греция в пятницу открыла туристический сезон и отменила все ограничения для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Карантин для всех граждан РФ также отменен.

«На сегодняшний день туристу для посещения Греции нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предъявить ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании или тест на антитела, действительный от двух до девяти месяцев со дня выдачи. Вакцинированные граждане могут предъявить сертификат, распечатанный на английском языке с портала госуслуг, он также подойдет. Важно, чтобы с момента последней прививки прошло не менее 14 дней», — сказала она.

Между тем, в правительственной газете Греции говорится, что в сертификате должны быть указаны паспортные данные как в загранпаспорте, наименование препарата для вакцинации и даты обеих прививок. Вся эта информация есть в документе, который формирует портал госуслуг.

По словам Тихоновой, при въезде на территорию Греции могут сделать выборочно экспресс-тест и при положительном результате необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Она отметила, что в авиакомпании с нетерпением ждут полноценного возобновления авиасообщения между Россией и Грецией.

«В мае было скорректировано расписание на Салоники, так как со стороны РФ не была увеличена частота регулярных рейсов в Грецию. За отмененные рейсы мы предлагаем туристам полный возврат стоимости авиабилета, ваучер или же перенос на другие даты или другие направления. Если пассажиры готовы пересесть на рейс в Афины, то мы переоформляем билеты без каких-либо доплат», — пояснила Тихонова.