"Участниками первого маршрута стали 36 активных жителей области, среди которых школьники, студенты донских вузов и молодые специалисты", — говорится в сообщении.

Участники тура посетят самые интересные и знаковые места Донского края и смогут создавать медиаконтент для популяризации блог-туризма.

"Цель данной акции — создание условий для знакомства молодежи нашего региона с важными историческими местами, а в последствии — разработка медиаконтента по развитию туризма в регионе. Чтобы любить свою страну, ее нужно знать", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по молодежной политике региона Юрия Лескина.

Участники проследуют по маршруту более 700 км и пересекут восемь муниципальных образований области. Они, в частности, посетят парк "Патриот", памятники "Казакам Тихого Дона" и "Орел", музей-заповедник М.А.Шолохова, "Музейную конюшню", набережную станицы Вешенская.

Экскурсионная программа проекта включает также конкурсы, викторины, квесты.

Проект "НЕ Тихий Дон" включает два туристических маршрута по значимым местам Ростовской области: двухдневный, Ростов-на-Дону — Каменск-Шахтинский — ст. Вешенская — Ростов-на-Дону, и однодневный, который запланирован на сентябрь 2021 года.