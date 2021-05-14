"Запланированы 10 экскурсий, в ходе которых будут изучены 30 объектов. Итогом этих исследований станет карта современной Горнозаводской цивилизации и идеи по восстановлению и превращению заброшенных заводов в центры притяжения исторического туризма", – приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

В рамках путешествия участники посетят заводы, плотины и артефакты времен Демидовых.

Так, уже в эту субботу участники экспедиций отправятся, в том числе на Выйский металлургический завод, основанный Никитой Демидовым и работающий в 1722—1918 годы. Также в рамках экспедиции будет организовано посещение Лайского железоделательного завода, Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного завода, месторождения железной руды горы Магнитная.

В экскурсиях примут участие, в том числе историки, журналисты и путешественники. Кроме того, к экскурсиям бесплатно могут присоединиться все желающие.

"Уже сейчас на первую экспедицию заявилось 89 человек, поедет караван из 12 машин. Экспедиции открытые и бесплатные, но желательно, чтобы участники были на своих автомобилях", — подчеркнул один из авторов проекта, директор управляющей компании кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

В свою очередь и.о. директора Центра развития туризма Надежда Шестакова отметила, что проект — "очень перспективный". "Мы уверены, что он позволит включить новые объекты показа в формирующийся на Урале Демидовский маршрут", – сказала она.

Проект рассчитан на 10 недель, он продлится до 11 июля текущего года. Экспедиции организованы командой туристического кластера «Гора Белая», сообществом путешественников Uraltrevelers, министерством инвестиций и развития Свердловской области и Центром развития туризма региона.