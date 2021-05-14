Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300 и продлятся в течение всего летнего расписания. Вылеты из Краснодара запланированы по средам, из Каира — по вторникам.

В настоящее время авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет чартерные рейсы из Краснодара в Ларнаку (Кипр). С 4 мая авиакомпания "Россия" начала чартерные перелёты в Ларнаку. Планируется, что с 5 июня перелеты на кипрский курорт также начнет выполнять авиакомпания "Азимут". Полёты будут осуществляться раз в неделю по субботам.

В течение весенне-летней навигации 2021 года Краснодар планирует открытие еще ряда чартерных направлений.

"Все выполняемые на данный момент рейсы за границу — чартерные. До сих пор регулярное международное авиасообщение в аэропорту "Краснодар" не восстановлено. Мы ожидаем изменение ситуации летом 2021 года. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении сообщения сразу с несколькими зарубежными городами", — отмечается в сообщении.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название "Базэл Аэро"). Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).