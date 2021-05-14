"В прошлом году мы широко праздновали 500-летие Тульского кремля. Благодаря этому масштабному проекту существенно преобразили не только Тулу, но и малые исторические города. Серьёзная работа велась и в Плавском районе. Здесь довольно много исторических памятников, связанных с известным родом князей Гагариных. Одно из зданий стало сегодня главным культурным центром", — приводит пресс-служба облправительства слова губернатора Алексея Дюмина во время посещения культурного центра.

На реставрацию здания было выделено более 23 млн рублей. Отреставрированы фасад, кровля, оконные и дверные блоки, перекрытия. На первом этаже создан музей. На втором этаже разместятся конференц-зал, художественная студия и молодежный центр "Патриот". До 1 июня перед зданием музея будет установлен памятник князю Гагарину.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, над созданием музейной экспозиции работали ведущие специалисты региона: историки, экспозиционеры, архивисты. В дальнейшем в центре будут разработаны программы для школьников и туристический маршрут, который объединит его с музеем-заповедником И.С.Тургенева "Бежин луг" и усадьбой отца Л.Н.Толстого в Никольском-Вяземском.

Гагарины ведут свой род от великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Князь Сергей Васильевич Гагарин, купивший поместье Сергиевское (ныне — город Плавск) в середине XVIII века, дослужился до чина действительного тайного советника, был сенатором. Один из его сыновей был директором императорских театров.