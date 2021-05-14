"В 2021 году акция "Ночь музеев" будет проведена 15 мая при поддержке Минкультуры России. Музеи, галереи, выставочные пространства и другие учреждения культуры подготовили более 1200 мероприятий как в офлайн, так и онлайн-форматах", — сообщили в ведомстве.

Основной темой акции в этом году станет "Больше, чем музей", она позволит посетителям увидеть музеи не только как учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и как место, где сохраняются технические и научные достижения человечества.

На специальной онлайн-странице "Ночи музеев" можно найти интересное событие в своем городе, почитать материалы о музейных коллекциях и самых интересных экспонатах, присоединиться к 80-ти трансляциям.

В прошлом году всероссийская акция "Ночь музеев — 2020" прошла 16 мая в онлайн-формате, организаторы подготовили более 20 трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России.