«В настоящее время граждане, прибывающие в Италию из этих стран, должны пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать два ПЦР-теста на ковид как перед поездкой, так и в последние дни карантина», — пишет издание.

Как отмечает агентство, для всех прибывающих по-прежнему остается в силе требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано 20 апреля заявил, что власти Италии снимут все действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом. Кроме того, с 15 мая республика планирует ввести систему цифрового пропуска Digital Green Pass. Документ будет выдаваться на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном ковиде, а также ПЦР-теста.