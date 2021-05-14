"Если мы говорим о федеральных объектах, то с 1 по 10 мая 1,5 млн человек посетили наши музеи. На первом месте "Петергоф", потом "Царское Село" и "Павловск", — сказала Любимова в пятницу журналистам в Петербурге.

На четвертом месте по посещаемости находится музей Мирового океана в Калининграде, на пятом — Владимиро-Суздальский музей-заповедник. По словам министра, в преддверии празднования Дня Победы наибольшей популярностью пользовались музей Победы в Москве, музеи-заповедники "Прохоровское поле" в Белгородской области и "Сталинградская битва", Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.