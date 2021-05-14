Тело было обнаружено накануне днем спасателями во время поисковой операции.

"Днем 9 мая погибший мужчина вместе со своим приятелем сплавлялись на разных лодках по реке Она, протекающей в границах Таштыпского района. Со слов приятеля, во время сплава лодка мужчины перевернулась, и он упал в воду. (...) При осмотре на теле видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено", — говорится в сообщении.

Следствием назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.