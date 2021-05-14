"С 21 по 23 мая пройдет тур на "XIV Чеховский книжный фестиваль", — говорится в сообщении.

Книголюбы смогут посетить открытие фестиваля, концерт джазового оркестра, ярмарку книжной и сувенирной продукции, экскурсию по городу "Чеховские адреса в Таганроге", а также площадки фестиваля.

Гостей ждут встречи с известными писателями, поэтами, артистами, художниками, музыкантами. В стоимость тура входит проезд на пригородных поездах туда и обратно, посещение мероприятий фестиваля и двухдневное проживание в одной из гостиниц города.

15 и 29 мая ростовчане могут отправиться в тур "Стартап Петра Великого" как это было...". По прибытии в приморский город туристам предложат большую программу с посещением музея градостроительства, экскурсией по улицам Таганрога и морской прогулкой.

30 мая запланирована экскурсионная программа "Один день в Древней Греции". Предполагается обзорный тур с гидом по старому городу и прогулкой на яхте по акватории Таганрогского залива.

Кроме того, 22 и 30 мая состоится тур "Маленький Ла Скала" с посещением спектакля в театре имени А.П. Чехова. Кроме того, 22 мая пройдет гастротур "Вкусное путешествие для гурманов".