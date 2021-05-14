«Для удобства пассажиров, на маршруте в составах поездов № 160 Москва – Петрозаводск и «Рускеальский Экспресс» № 925/926 Сортавала – Рускеала будет курсировать беспересадочный вагон класса «люкс». Он будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам и прибывать обратно по воскресеньям», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, отправление поездов с Ленинградского вокзала запланировано также на 4, 12, 18 и 25 июня. Стоимость путешествия в вагоне класса «люкс» составит 26-31,7 тыс. рублей.

«В стоимость билета включены гарантированные услуги: питание (2 завтрака), пешеходная экскурсия с гидом по городу Сортавала, входной билет в горный парк «Рускеала», экскурсия к месту добычи мрамора «Подземная Рускеала», а также прогулка по парку в конном экипаже»

Приобрести билеты на новый круговой туристический маршрут можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения. Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская – Москва Октябрьская Туристическая.