«Пятизвездочные отели Abu Soma Bay, Makadi Bay и Sahl Hasheesh загружены вплоть до окончания хаджа и празднования Курбана-Байрама. Цены на бронирование отелей в районах, где останавливаются обеспеченные туристы, выросли до $220 за ночь из-за растущего спроса среди египтян на пятидневный отпуск», — пишет издание.

Как отмечает газета, наибольший рост цен замечен в гостиницах курортов Сома-Бей, Макади-Бей, Сахль-Хашиш и Эль-Гуна.

По словам управляющего одним из отелей в Хургаде Саида Салема, все гостиницы могут быть заполнены не более, чем на 50%. Комитеты министерств здравоохранения и туризма продолжают проводить внезапные проверки качества услуг, предоставляемых гостям, а также проверять объекты на соответствие требованиям безопасности.

Между тем, он посетовал, что объем иностранного туризма по-прежнему невелик из-за отсутствия рейсов с основных рынков, таких, как Германия, Великобритания и Россия.

Пока российские туристы могут добираться до курортов Египта только через Каир, либо с пересадками в аэропортах третьих стран, прямых рейсов нет. Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения с курортами Красного моря, но его сроки пока не определены. Источники «Интерфакса» сообщили, что рейсы могут возобновиться в июне.

Туристам нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).