"Для Абхазии, как туристической страны, очень важно, чтобы заработал Сухумский аэропорт, и он заработает, с высокой долей вероятности, к январю 2024 года", — пообещал глава республики в приветственной речи на открытии туристического форума "Апсны — страна души 2021" в четверг.

Он также отметил, что руководство Абхазии уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор. "Дорога для бизнеса открыта, и уже наработан определенный положительный опыт. Считаю, что органы исполнительной и законодательной власти способны обеспечить предпринимателей защитой и различными преференциями с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса", — сказал Бжания.

Глава республики напомнил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался позже обычного. "В прошлом году туристический сезон был существенно сокращен. Фактически он начался только 1 августа, что, безусловно, негативно отразилось на экономических показателях. Однако при тесном взаимодействии со специалистами из России мы сумели выстроить эффективную систему борьбы с этой болезнью. Ко всем участником экономической деятельности применяются повышенные санитарно-эпидемиологические требования",- отметил он.

Туристический форум "Апсны — страна души 2021" организован министерством туризма Абхазии совместно с Всероссийским объединением туристов при поддержке Общественного совета при Ростуризме и ИД "Аргументы и Факты". Он продлится до 16 мая. Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме: концепция летнего туристического сезона в Абхазии, актуальные вопросы страхования туристов, современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии, создание летних детских оздоровительных лагерей в Абхазии.