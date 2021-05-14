"Граждан, которые с 1 августа прибыли на территорию Свердловской области из зарубежных стран, в настоящее время (...) 81 тыс. 832 человека. Из них 79 тыс. 960 человек прошли лабораторное обследование, (...) 1 тыс. 872 человека не выполнили данные требования. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении. (...) В настоящее время судом приняты решения в отношении 319 человек", — сказала Пономарева на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Всего, по ее словам, сумма штрафов на данный момент составляет более 3 млн рублей. В Свердловской области на утро 14 мая в общей сложности зарегистрировано 87 тыс. 492 случая коронавируса. Число выздоровевших — 81 тыс. 300 человек, 3 тыс. 232 пациента скончались.