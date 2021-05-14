15 мая откроется новый музей в отреставрированном здании в Плавске, посвященный князьям Гагариным и истории села Сергиевское. На открытии эксперты музейного дела и образовательных программ, блогеры в формате фокус-группы обсудят развитие малых музеев, их продвижение и включение в музейные маршруты России.

В Тульском областном художественном музее откроется выставка, посвященная художникам-передвижникам, которые стали выдающимся явлением русского искусства XIX века. В рамках акции пройдут интерактивные занятия, посвященные традициям в русской живописи.

Свою программу подготовил творческий индустриальный кластер "Октава". Так, Музей станка организует выставку художника Андрея Люблинского "Хорошие/плохие", где посетители совершат увлекательное путешествие в мир придуманных героев и известных фигур в истории и современной культуре. Здесь же пройдет мастер-класс по мотивам выставки, где родители вместе с детьми смогут создать собственных персонажей из пластилина. В основном мультимедийном зале Музея станка пройдут экскурсии "Тула — мастерская России". На летней веранде посетителей ждет живое исполнение мировых хитов в "джаз-фьюжн-трактовке".

В Тульском областном зооэкзотариуме пройдут тематические интерактивные мероприятия. Посетителям расскажут о работе лабораторий, научной работе, разведении животных в условиях музея.

Подписчики инстаграм-аккаунта музея-заповедника "Куликово поле" окажутся в главном зале, где состоится лекция о сотрудничестве науки и искусства, истории и литературы на Куликовом поле.

В музее оружия акцию "Ночь в музее" откроет первый сотрудник с искусственным интеллектом — робот Акинфий. Посетители смогут освоить техники украшения оружия, пройти новую поисковую маршрутную программу "Капсула времени" и поучаствовать в специальных тематических онлайн- и офлайн-экскурсиях. Акция завершится праздничным светомузыкальным представлением в небе над "Шлемом".

Мероприятия в рамках акции "Ночь музеев" пройдут во всех муниципальных образованиях области.