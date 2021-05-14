Совокупный объем бронирований Airbnb в прошедшем квартале вырос на 52%, до $10,3 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,87 млрд.

Чистый убыток компании составил $1,17 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с убытком в $341 млн, или $1,3 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне $717 млн, или $1,05 на акцию.

Квартальная выручка Airbnb увеличилась до $887 млн по сравнению с $842 млн. В первом квартале выручка традиционно бывает ниже, чем в других кварталах, что обусловлено сезонностью туристического бизнеса, отмечают в компании. Тем не менее, выручка была на $28 млн выше, чем в предыдущем квартале, и превысила средний прогноз рынка на уровне $717,8 млн.

Руководители компании заявили в четверг, что делать прогнозы на год пока рано. Однако они отметили улучшение объемов бронирования в апреле по сравнению с мартом.

Акции Airbnb подешевели на 1,8% в ходе дополнительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 37%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.