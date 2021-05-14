Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на состоявшемся первом заседании Координационного совета по развитию туризма отметил, что особое внимание на объектах туристического комплекса будет уделяться безопасности и качеству услуг.

"Особо актуален этот вопрос в высокий летний сезон, когда количество туристов на территории края существенно увеличивается. Ежегодно в летнем сезоне у нас отдыхает более 1 млн человек, что составляет половину от годового показателя всего туристско-экскурсионного потока", — сказал Дешевых.

По его словам, в этом году в связи с закрытием границ, развитием внутреннего туризма, в том числе за счет введения программы туристического кешбэка, проведения событийных мероприятий, количество туристов летом по сравнению с прошлым годом значительно увеличится. В отдельных территориях края — Яровом, Белокурихе, Алтайском и ряде других районов — ожидается максимальная загрузка мест отдыха.

Одной из проблем туротрасли Дешевых назвал существенные нагрузки на инфраструктуру. Обеспеченность городов и районов различными службами рассчитана, исходя из количества постоянно проживающих на этих территориях. В связи с этим наплыв туристов создает сложности для работы инфраструктуры.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов отметил, что летом, к примеру, в городе Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе — на 30%. Поэтому Минздрав Алтайского края, управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с ТФОМС хотят увеличить летом количество медицинских бригад в отдельных муниципалитетах края.

По словам заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, к летнему турсезону готовится и транспортная инфраструктура. На ремонт дорог в текущем году запланировано более 13 млрд рублей. За счет этих средств будут отремонтированы дороги и мосты, ведущие к крупным туристическим объектам. Большой объем дорожных работ запланирован на трех федеральных трассах, которые проходят в регионе: на Чуйском тракте, трассам Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан и Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан. Последняя дорога в 2020 году была передана в федеральную собственность.

Губернатор края Виктор Томенко высказался за необходимость продолжить системную работу по развитию туризма в регионе.

"Большую надежду связываем с утверждением нацпроекта по туризму, вхождением туда с нашими отдельными объектами или даже целыми муниципалитетами. Это придаст хороший импульс развитию отрасли", — подчеркнул глава региона.