Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам на воздушных судах Boeing-737-80.

Из аэропорта Дубая самолет вылетает в 10:00 (по местному времени), в 18:30 прибывает в "Толмачево". Вылет в обратном направлении будет осуществляться в 19:30, прибытие в ОАЭ в 22:30.

Согласно данным на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево", в настоящее время прямые рейсы в Дубай выполняет авиакомпания "S7".

Авиакомпания flydubai, созданная правительством эмирата Дубай, начала деятельность в 2009 году. Перевозчик выполняет рейсы более чем по 80 направлениям.