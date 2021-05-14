Инцидент произошел в четверг, информация спасателям поступила в 21:40 по местному времени (16:40 мск).

"Утром три человека на катамаране беспрепятственно прошли по открытой воде на остров Огой для фотосессии. Но обратном пути, проходя между движущимися ледовыми полями, были ими заблокированы", — говорится в сообщении.

Группа спасателей на судне на воздушной подушке обнаружила катамаран, сняла с него и доставила на берег в поселок Курма трех человек — двух иркутян и жительницу Москвы.

"Выход на плавсредстве в период разрушения льда на озере Байкал сопряжен со смертельным риском для жизни. Несмотря на скорое открытие навигации, на акватории сейчас идет активное движение льда. При порывистом ветре это особенно опасно, так как ледовые поля перемещаются с высокой скоростью на десятки километров, ломаясь и переворачиваясь", — цитирует пресс-служба представителя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Валерия Николаева.