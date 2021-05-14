«Мы возобновляем греческий туризм, возвращая страну на передовые позиции в Европе и мире в качестве направления, олицетворяющего гостеприимство и безопасность», — цитирует портал EMEA Business Monitor министра туризма республики Хариса Теохариса.

На пресс-конференции по случаю рестарта туристического сезона, проходившей возле храма Посейдона на мысе Сунион, Теохарис заявил, что в стране будет действовать комплексный подход по защите здоровья туристов.

Речь идет о соблюдении правил въезда: при посадке в самолет туристам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе «Спутником V») или справку о наличии антител к ковиду. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе https://travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Теохарис подчеркнул, что у российских туристов, привитых препаратом «Спутник V», не будет никаких проблем с въездом. «Документ должен быть в цифровом формате и на английском языке», — отметил министр.

Также среди мер безопасности, предпринятых правительством Греции, предполагается внедрение цифрового пропуска вакцинации Digital Green Pass, запланированное на 1 июня, проведение выборочных экспресс-тестов, организация обсерваторов в 35 гостиницах, внедрение новых протоколов (маски, перчатки, защитные экраны) и ускорение вакцинации населения.

Греция и Россия 10 мая договорились согласовать дату возобновления авиасообщения между странами на следующей неделе. На сегодняшний день в республику выполняются регулярные рейсы, туристы могут въехать в республику через 9 аэропортов страны – в Ханье (Крит), на острова Корфу, Родос, Кос, Миконос и Санторини, а также через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит).

Для посещения страны туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу, но пересекать границу Греции с другими шенгенскими странами по этой визе запрещено.