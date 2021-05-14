"Тестировать будем около трех недель. Будет тестироваться возможность занесения информации в этот "пасс" от лабораторий, которые выбраны как Великобританией, так и "Аэрофлотом" в России", — добавил он.

Тестировать приложение, по его словам, будут сотрудники авиакомпании, "которые должны на себе пройти все необходимые инстанции и посмотреть, как это работает"