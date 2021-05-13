Обсуждение соответствующей инициативы анонсировал заместитель мэра Парижа Давид Бельяр на своей странице в твиттере.

"Эта инициатива позволит сделать так, что дорога будет отдана пешеходам, велосипедистам, общественному транспорту", -говорится в описании.

Речь идет о первых четырех округах Парижа, а также части левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен. Цель данной инициативы — значительно сократить транзитное движение транспорта.

В парижской мэрии указали, что подобные зоны существуют во многих крупных европейских городах, например, в Мадриде и Милане.

В настоящее время жители Парижа могут выразить свое мнение относительно данной инициативы, а также внести свои предложения.

Мэр Парижа Анна Идальго в ходе своей избирательной кампании в 2020 году обещала "создать пешеходные зоны во всех районах" и "сделать пешеходным центр Парижа".