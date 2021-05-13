Фото: Royal Flight

«Авиакомпания запускает полетную программу в Каир из девяти российских городов. Рейсы из Екатеринбурга стартовали 12 мая, из Казани и Нижнего Новгорода – 13, старт программы из Самары запланирован на 15 мая, из Перми и Ростова-на-Дону – 16, из Уфы – 17, из Новосибирска – 18», — рассказали в компании.

Там уточнили, что все рейсы будут выполняться один раз в неделю на лайнере Boeing-757-200.

Пока российские туристы могут добираться до курортов Египта только через Каир, либо с пересадками в аэропортах третьих стран, прямых рейсов нет. Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения с курортами Красного моря, но его сроки пока не определены. Источники «Интерфакса» сообщили, что рейсы могут возобновиться в июне.