Дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба СКР четверг.

По версии следствия, 7 мая трое отдыхающих заключили коммерческие договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, который также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора.

"Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде", — говорится в сообщении.

Двое других туристов получили повреждения кожных покровов.