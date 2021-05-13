«Высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая, за первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Традиционно самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик», — цитирует пресс-служба главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Он отметил, что наибольшим спросом пользовались отели категории 4-5*, а загрузка на лето гостиниц, работающих по системе «все включено», составляет почти 100%.

«Заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80%. На Азовском – 43%, в степной и предгорной зонах – 58%. На высокий сезон уже забронировано порядка 89% номерного фонда региона.», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия уточнили, что за первые 10 дней мая Сочи принял 232 тысячи человек, Анапу посетили 89 тысяч туристов, Геленджик – 73 тысячи человек.

В 2020 году Краснодарский край принял 12 млн туристов, регион из-за коронавирусных ограничений потерял около 30% турпотока, при этом сохранив лидирующие позиции в России.