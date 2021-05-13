"Облет на вертолете местности, где предположительно может находиться турист, не дал результатов. Поэтому туда выдвинулась пешая группа абхазских спасателей", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

Руководитель туристической группы Анна Делева сообщила журналистам, что оставшемуся в горах Владимиру Ульянову из Екатеринбурга 64 года. По ее словам, он почувствовал недомогание во время прохождения маршрута и не смог продолжить путь. Спутники оставили мужчину одного в палатке и пообещали вернуться. Однако погода внезапно испортилась и группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь.

"Мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, а когда поняли, что не можем, стали спускаться вниз и уже вышли на связь с МЧС Абхазии. Я очень хочу вернуться в горы, это моя ошибка — нельзя было делить группу, но он был совершенно не готов физически продолжать путь", — отметила она.

В МЧС Абхазии не исключают, что оставшийся в горах путешественник, не дождавшись свих спутников, мог предпринять попытку самостоятельно найти дорогу для спуска вниз и поэтому покинул базовый лагерь.

Как сообщалось, днем 12 мая в МЧС поступила информация о том, что туристическая группа из семи человек пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал. Остальные шестеро туристов доставлены спасателями в Сухум.

Группа состояла из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.