Соответствующее решение было одобрено на заседании членами регионального правительства.

Участок охраняемой территории составит 411,4 га — это около 66% от общей площади села. К предмету охраны будут отнесены исторически ценные градоформирующие объекты, планировочную и объемно-пространственную структуру исторического поселения, композицию и силуэт застройки, композиционно-видовые панорамы.

"Решение, которое принято в отношении села Ижевское, направлено на сохранение его исторического облика, но ни в коем случае не на полную и тотальную консервацию этого самого облика и недопущение сделать что-либо на территории поселения. Архитектура старых и новых зданий должна сочетаться", — отметил губернатор региона Николай Любимов.

Село Ижевское расположено примерно в 100 км от областного центра и в 40 км от районного центра — г. Спасск-Рязанский. Первое упоминание села Ижевское в летописях относится к 1387 году.

5 (17) сентября 1857 года в Ижевском родился основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. В 1967 году было принято решение о создании в селе музея Циолковского; а 17 сентября 1977 года здесь был установлен его памятник-бюст.

Село Ижевское стало третьим объектом в Рязанской области, которое получило статус исторического поселения — ранее он присвоен центру города Рязань и городу Касимов.