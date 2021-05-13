Одна из рекомендаций — обеспечить "постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой государствами региона и содержащей данные о деятельности, потенциально опасной для полетов гражданских воздушных судов".

Также, согласно сообщению ведомства, рекомендуется "предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации".

Перевозчикам также рекомендовано "осуществлять выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок".

"Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, национальный перевозчик "Аэрофлот" отменил рейс Москва — Тель-Авив, запланированный на 14 мая. Согласно сообщению компании, отмена связана с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион.