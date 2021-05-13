Первые 10 тыс. пассажиров — участников программы "Аэрофлот бонус", вакцинированных в период действия акции и совершивших перелет, смогут получить 10 тыс. миль на счет. Всего участникам акции, которая продлится до конца этого года (или до израсходования выделенного лимита миль), будет начислено 100 млн миль.

Принять участие в акции смогут участники бонусной программы старше 18 лет за исключением персонала "Аэрофлота". Для поощрения вакцинированных работников компания будет предоставлять оплачиваемый день отпуска.