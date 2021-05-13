Рейс будет выполняться раз в неделю по пятницам на самолетах SSJ 100 вместимостью 100 кресел.

Вылет рейса из Сургута в Набережные Челны будет осуществляться в 16:30, прибытие в "Бегишево" — в 16:50, вылет обратного рейса из Набережных Челнов — в 17:40, прибытие в Сургут — 22:05. Время в полете составит около 2,5 часов.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке компании 24 лайнера: 15 Airbus 320/321, семь российских ближнемагистральных Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Баландино" (Челябинск) и "Жуковский".