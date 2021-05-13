«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив – Шереметьево», — говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета, а также возврат без применения штрафных санкций.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании.

Члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на четверг после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля. Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населённых пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.