В горах остаётся ещё один турист, не спустившийся с основной группой. Сейчас абхазские спасатели определяют дальнейший ход поисково-спасательной операции.

12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС поступило сообщение о том, что туристическая группа из семи человек пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал.

Инструктор группы Анна Делёва пояснила представителям МЧС, что туристы в горах попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал ещё один член группы. Тогда ими было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью.

МЧС Абхазии в четверг вновь совершит облет района, где предположительно находится российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия.

"На перевал Химса, где был разбит базовый лагерь туристами, будет выслана группа спасателей-поисковиков", — добавил он.

Группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.