«Визовый центр в Москве возобновляет деятельность по приему документов на испанскую Шенгенскую визу (категория C). Заявителям без маски и перчаток, а также при наличии температуры выше 37 градусов вход в помещение будет воспрещен. Внутри визового центра может находиться определенное количество клиентов, поэтому во избежание скопления людей придется подождать за его пределами», — говорится в сообщении визового центра.

Визы будут открываться с 1 июня 2021 года.

Как отмечается на сайте BLS International Services Russia, до 31 мая обратиться с заявлением на визу могут следующие лица: владельцы виз сроком на 2, 3 и 5 лет, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в Испании, а также ранее разрешенные категории – моряки, спортсмены, водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники или стюардессы, резиденты Испании, студенты. Также возможно получить визу в Испанию по работе.

Начиная с 1 июня, обратиться с заявлением на визу также смогут владельцы визы со сроком действия не менее одного года. За новой визой могут обратиться владельцы виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году (до момента подачи документов на новую визу).

В визовом центре напомнили, что в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 государства Шенгенского соглашения ввели ограничения на поездки, в том числе на границах между этими государствами. «Владельцы Шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки. Заявители на визу категории С не могут поехать в Испанию или другие страны «шенгена» пока существуют ограничения на въезд в ЕС из третьих стран», — говорится в сообщении.