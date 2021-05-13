"В период майских праздников на Кавказских Минеральных Водах отдохнуло примерно 28 тыс. гостей, что сопоставимо с показателями "доковидного" 2019 года. В санаториях Кавминвод уже забронировано более 34 тыс. путевок на май-июнь, а общий турпоток с начала 2021 года на Ставрополье составляет четверть миллиона человек", — написал Владимиров на своей странице в инстаграме. ?

Глава региона отметил, что для увеличения турпотока в городах-курортах идут работы по благоустройству, открываются новые направления для отдыха, ведется транспортно-логистическое развитие системы региона.

В минувшем году из-за угрозы распространения коронавируса в период майских каникул санатории и гостиницы в Ставропольском крае не принимали гостей.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.