По данным исследования, 27% российских туристов планируют провести летом отпуск в России, за границу хотят поехать 5% опрошенных, еще 2% готовы отдохнуть как внутри страны, так и за рубежом. А вот 66% россиян не планируют ехать в отпуск куда-либо, и намерены остаться дома или в пределах своего региона.

«Тех, кто не будет покидать свой регион этим летом, больше всего среди жителей Северо-Кавказского федерального округа (81%), жителей сел (79%), граждан в возрасте от 60 лет (81%), а также людей, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое (77%)», — сообщили в НАФИ.

Как отмечается в исследовании, до пандемии, в 2019 году, доля тех, кто путешествовал исключительно в пределах России, была несколько ниже – 21% .

За границу больше всего хотят поехать жители Центрального и Северо-Западного федерального округа – 4 и 11% соответственно. Сторонников отдыха за рубежом больше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, людей в возрасте 25-34 лет и тех, кто оценивает материальное положение своей семьи как хорошее.

По данным аналитического центра, 38% россиян предпочтут провести отпуск на даче. На втором месте по популярности — пляжный отдых (34%). Тех, кто в свой отпуск скорее останется дома, и тех, кто выберет какой-либо вид активного отдыха, оказалось поровну – по 30%. Лечение в санаториях предпочитают 14% респондентов, в домах отдыха и пансионатах – 8%.

Автомобиль для своих путешествий этим летом выбирают 36% российских туристов, еще 35% выбрали самолет, 27% — поезд.

Всероссийский опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошено 1600 человек старше 18 лет в 153 населенных пунктах в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.