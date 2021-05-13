Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Время в полете составит около двух часов.

Данное направление субсидирует из бюджета Челябинской области, уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 22 и 24 мая авиакомпания начнет полеты из Челябинска в Ханты-Мансийск и Калининград, соответственно.

По данным пресс-службы, Red Wings уже выполняет рейсы из Челябинска по 4 направлениям: в Геленджик, Махачкалу, Мурманск и Норильск.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке компании — 24 лайнера: 15 Airbus 320/321, семь российских ближнемагистральных Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Баландино" (Челябинск) и "Жуковский".