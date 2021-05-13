«В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в детских лагерях. И во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации детского отдыха. Речь идет о возврате 50% стоимости путевки в летний лагерь на карту платежной системы «Мир». Прошу Ростуризм совместно с Минэкономразвития и Минпросвещения РФ оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели», — сказал он во время видеоконференции заседания правительства РФ.

По словам Мишустина, воспользоваться этой программой до конца текущего года смогут более 370 тыс. детей. «Это также будет способствовать развитию внутреннего туризма. И даст ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья», — добавил он.

В среду в Ростуризме сообщили, что программа детского отдыха на лето будет запущена до конца мая. Родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течении 5 дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября.