В ходе заседания кабинета министров в четверг он напомнил, что из-за вспышки коронавируса в Турции и Танзании авиасообщение с этими странами было приостановлено, и туроператорам пришлось самим вывозить оттуда россиян.

"Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан. Это свыше 50 тысяч человек. Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат", — сказал Мишустин.

Также правительство поддержит тех туроператоров, которые организуют внутренние чартерные программы по России, добавил он.

"Направим один миллиард 200 млн рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям. Перечень определит Ростуризм", — сказал Мишустин.