По ее данным, рост показали все три курорта под управлением КСК – «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Всего на канатных дорогах курортов в длинные выходные проехали больше 25 тыс. человек.

«Индустрия туризма и гостеприимства в последние несколько лет стала более развитой и гибкой, это общая тенденция по Северному Кавказу и России в целом. Поэтому считаю, что растущие показатели посещаемости горных курортов – это в большей степени плоды общей работы, а не отсутствие возможности уехать за границу. На сегодня у КСК задача совместно с резидентами сформировать перечень разнообразных услуг в летний период и межсезонье, чтобы гости могли с интересом проводить отдых на курортах независимо от времени года», – отметил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

По информации КСК, самым популярным на Северном Кавказе курортом стал «Эльбрус», где канатными дорогами воспользовались почти 18 тыс. гостей (в 2 раза больше, чем за тот же период в 2019 года). Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии для весеннего отдыха выбрали больше 7 тыс. гостей. Всесезонный курорт «Ведучи» показал рост 76%.

По словам директора КСК Хасана Тимижева, «Эльбрус» опередил по турпотоку остальные курорты, так как горнолыжный сезон здесь еще продолжается. «Сейчас мы вводим на Эльбрусе новые трассы, начали строить дополнительные канатные дороги. В ближайшие три года планируем усовершенствовать инфраструктуру горы, превратить «Эльбрус» в круглогодичный курорт международного уровня», – рассказал Тимижев.

Курорт «Архыз» сейчас привлекает как место для горных походов, джиппинга и парапланеризма. Также его выбирают за возможность отдыхать всей семьей, современную инфраструктуру, чистый горный воздух. Активный отдых здесь удобно совмещать с оздоровительными программами при отелях. В «Ведучи» для туристов работают кресельная канатная дорога, гриль-домики, всесезонная трасса для горных лыж и сноуборда и круглогодичная горка для катания на тюбах. Многие гости из других регионов страны совмещают отдых на курорте со знакомством с главными достопримечательностями Чечни.