"Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 млн рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 млн рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели", — сообщил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба в четверг.

Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 млн рублей, добавил Ефимов.

В пресс-службе уточнили, что по данным Аналитического центра Москвы, особой популярностью в период майских праздников пользовались московские зоопарки и океанариумы — их среднесуточный оборот за период 1-10 мая составил 15,3 млн рублей, что в 2,5 раза выше средних показателей апреля.

Кроме того, как сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, которого также цитирует пресс-служба, во время нерабочей первой декады мая многие москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и обновлением гардероба.

"За указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12% — до 493,1 млн рублей, магазины штор — на 8,1% — 31,3 млн рублей, розничная торговля мебельной фурнитурой выросла на 14% — до 46 млн рублей. Магазины одежды увеличили среднесуточные обороты на 4% — до 366,8 млн рублей", — сказал Пуртов.