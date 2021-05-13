«Министерство здравоохранения Черногории проинформировало Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры страны, что с 13 мая 2021 года ПЦР-тесты будут проводиться бесплатно для туристов, которым понадобятся эти справки, чтобы вернуться в свои страны», — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Черногории Елены Боровинич-Бойович, все туристы смогут получить больничное лечение за счет государства, если во время отдыха заболеют COVID-19.

В настоящее время для посещения Черногории гражданам РФ не нужна справка с ПЦР-тестом. Однако в республику из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет.

Минздрав смягчил меры по сдерживанию распространения коронавируса. Так, до 20 мая был снят запрет на междугородние поездки по выходным, отменен комендантский час, открыты фитнес-центры, торговые центры и магазины, а исполнение живой музыки в ресторанах разрешено с 19:00 до 22:00. Также все заведения общественного питания могут работать с 7:00 до 23:00 с полной загрузкой и максимум четырьмя людьми за столом.