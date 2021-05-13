Так, в музей военной техники, коллекция которого насчитывает более 350 образцов военной техники, раритетных автомобилей и мотоциклов, в майские праздники пришли более 20 тыс. человек.

Невьянскую башню постройки 1721—1725 годов посетили порядка 11 тыс. гостей. Кроме того, около 10 тыс. туристов познакомились с "Ельцин центром".

По словам директора Невьянского музея Марины Моревой, объект посетили как гости из других регионов России, так и из стран дальнего зарубежья.

"На экскурсиях побывали жители Норильска, Вологды, Тольятти, Владимира, Тюмени, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Находки, Сургута, Челябинска, Рязани, Самары. Приезжали три петербурженки, пережившие блокаду, в их числе 90-летняя путешественница. А также гости из Италии, Индии, Ирака, Иордании, Чехии, Сербии, Великобритании и Непала", — отмечает Морева.

Также популярными у туристов стали природные парки "Оленьи Ручьи" и "Бажовские места".

В клубе отельеров Екатеринбурга отмечают, что загрузка загородных мест отдыха в майские праздники составила 100%, городские отели были заполнены на 65%. Особую популярность в регионе набирают новые средства размещения — глэмпинги.

Большинство туристов отдыхают и путешествуют семьями или парами. В Свердловскую область они добираются самостоятельно, воспользовавшись общественным транспортом, или на личном автомобиле.

"В Свердловской области системно, комплексно развиваются туристические дестинации. С поддержкой федеральных властей стали доступнее путешествия по стране. Это и программа туристического кешбэка, и федеральные гранты на реализацию в регионе проектов в сфере туризма», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она также отметила, что с 2015 до 2019 года число туристов, посетивших регион, увеличилось на 46%. Так, в последний подпандемийный год Свердловскую область посетили 1,7 млн человек.

По словам министра, дополнительным стимулом для развития сферы станет новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».