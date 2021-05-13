Акция "Ночь музеев" станет в этом году главной составляющей культурной программы второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония открытия "Ночи музеев" пройдет в Барнауле 22 мая в 18 часов на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. После официального старта под руководством представителей музеев, которые находятся в этой части города, все желающие в составе групп смогут совершить пешеходные экскурсии по исторической части города по пути в выбранный музей. Также до официального открытия каждый музей на Мало-Тобольской организует фотозоны с музейными экспонатами.

В министерстве культуры отметили, что в Барнауле для 11 музеев установили одинаковую стоимость билетов. Для взрослых она составляет 100 рублей, для детей школьного возраста и пенсионеров — 50 рублей, дети до шести лет смогут посетить музеи бесплатно. Во все остальные учреждения для участников акции вход будет свободным.

Безрукова напомнила, что на территории края продолжают действовать антиковидные ограничения, поэтому посетители площадок должны быть в защитных масках и соблюдать дистанцию. Кроме этого, сотрудники музеев будут регулировать и при необходимости ограничивать количество людей, одновременно находящихся в помещениях.