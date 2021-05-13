"В верховьях реки Гумиста в Сухумском районе сотрудники МЧС Абхазии в среду вели поиски туристической группы из шести человек из России. 12 мая в 11:20 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь спасателей. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов", — говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Роман Лабия, поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии планирует направиться навстречу туристам в район СухумГЭС. После встречи с ними будет принято решение о месте поиска оставшегося в горах туриста.

Он уточнил, что туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.