"Программа детского отдыха на лето будет запущена до конца мая, о точной дате будет объявлено дополнительно. Она будет реализована по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента старта программы и с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всего летней оздоровительный кампании", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течении 5 дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции.

"Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на Юг России будет существенно ниже", — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. В настоящее время идет процесс технического присоединения лагерей к программе и тестирование всей технической части.

По данным Ростуризма, из 13 млн российских детей в возрасте от 7 до 15 лет в стационарных организациях отдыха, в лагерях, отдыхают около 2 млн детей в год.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Правительство выделит на программу 5 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.