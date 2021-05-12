"С 10 марта наша авиакомпания возобновила рейсы между Россией и Грецией. Полеты по маршруту Афины – Москва – Афины выполняются два раза в неделю по средам и субботам. Финансовое положение компании стабильное. По мере снятия ограничений частота рейсов и количество направлений может быть увеличено. Мы целый год с нетерпением ждали возобновления рейсов в Россию. И теперь мы готовы", — рассказал он в среду на онлайн-воркшопе.

По словам Токтаева, пассажиры и персонал должны соблюдать масочный режим и носить перчатки, за исключением детей до 6 лет.

"Посадка на борт производится по 3 человека с местами в одном ряду. Сначала заходят пассажиры с местами у окна, затем в середине, затем у прохода. Пассажиры бизнес-класса проходят в самолет после посадки эконома", — пояснил он.

Как отметил Токтаев, при посадке пассажиры самостоятельно сканируют свой посадочный талон и показывают паспорт сотруднику авиакомпании из своих рук. Если пассажиров надо подвезти к трапу самолета, то автобусы загружаются на 50% от своей вместимости и перевозят не более 40 пассажиров за один переезд.

"Типовые процедуры уборки бортов были расширены: проводится дезинфекция сидений, подлокотников, откидных столиков и так далее. Все наши самолеты оснащены механизмами для очистки воздуха. Полная очистка воздуха в салоне проходит в среднем за 3 минуты. Члены экипажей пользуются помимо масок и перчаток одноразовыми фартуками и защитными очками. Каждые 15 дней они проходят тест на коронавирус", — подчеркнул представитель Aegean Airlines.

В авиакомпании рассказали, что несмотря на то, что многие европейские перевозчики отказались от питания для пассажиров, в Aegean Airlines решили сохранить его, но ввели ряд ограничений.

"Для безопасности пассажиров мы временно изменили ассортимент блюд и напитков. Специальное меню временно не предлагается. Пассажирам эконом-класса мы предлагаем индивидуальные бутылки с водой, фасованные закуски и антисептические салфетки. Пассажирам бизнес-класса – меню из трех блюд, а также горячие и холодные напитки. Также они могут заказать питание онлайн", — пояснил Токтаев.

Греция намерена открыть границы для иностранных туристов и отменить квоту в 4 тыс. для россиян с 14 мая. В понедельник Греция и Россия договорились согласовать дату возобновления авиасообщения между странами на следующей неделе. На сегодняшний день в республику выполняются только грузопассажирские рейсы, туристов на них не пускают.

При посадке в самолет туристам нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе "Спутником V") или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Для посещения страны туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу, но пересекать границу Греции с другими шенгенскими странами по этой визе запрещено.